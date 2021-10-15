Süleyman Soylu muhtarlarla buluşacak: 'Katılım mecburi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'da 19 Ekim'de muhtarlarla buluşacağı programa tüm muhtarların katılımının sağlanması için Ankara Valiliği kaymakamlıklara yazı gönderdi.

Sözkonusu yazının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Soylu'nun muhtarlarla yapmayı planladığı toplantıya katılımın mecburi tutulduğunu belirtti.

Emir paylaşımında "Süleyman Soylu 19 Ekim’de Ankara’da Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla toplantı yapmayı planlıyor ama katılım mecburi. Valilik Kaymakamlara muhtarların tamamı katılsın diyor. Muhtarlarımızı rahat bırakın! Sizin tehdit ve yalanlarınızı dinlemekten bıktılar" ifadesini kullandı.

Süleyman Soylu 19 Ekim’de Ankara’da Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla toplantı yapmayı planlıyor ama katılım mecburi.



Valilik Kaymakamlara muhtarların tamamı katılsın diyor.



Muhtarlarımızı rahat bırakın! Sizin tehdit ve yalanlarınızı dinlemekten bıktılar. pic.twitter.com/LcNGtxSQUt — Murat Emir (@muratemirchp) October 15, 2021

Emir'in paylaştığı Valilik yazısında şöyle deniliyor:

"19 Ekim 2021 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Muhtarlar Günü Kutlama programı çerçevesinde, İlçeniz muhtarlarının tamamının saat 12:00'da Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan yemekli toplantıya katılımlarının sağlanması ve ulaşımlarının Kaymakamlığınızca gerçekleştirilmesi hususunda; Gereğini rica ederim."