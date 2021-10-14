Peker intiharın sorumlusu 'Soylu' demişti: Dosyanın akıbeti belli oldu

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın 31 Temmuz 2017'deki intiharı ülkücü mafya Sedat Peker'in "sorumlu Soylu" açıklaması sonrası yeniden gündem olmuştu.
iddiaya göre, Hakan Çalışkan’ı intihara sürükleyen olay, Soylu’ya yakın bir ismin gözaltına alınması sonrası Soylu'nun talimatıyla usulsüz şekilde serbest bırakılması ve bu süreçte yaşanan olaylardı.
Soylu'nun tüm bu gelişmeler nedeniyle Mustafa Çalışkan'ı ve doğrudan Berat Albayrak'ı suçladığı belirtiliyordu.
Yani işin bir tarafında baskılar sonrası intihar eden bir polis, diğer tarafında Berat Albayrak ve Soylu gerilimi var deniyordu.
İşte o soruşturma sonuçlandı, Hakan Çalışkan'ın intiharına ilişkin başlatılan soruşturma kapatıldı.
Konuya ilişkin Halk TV'de bir köşe yazısı kaleme alan İsmail Saymaz, şu ifadeleri kullandı:
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