Süleyman Soylu gidiyor, Berat Albayrak dönüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanması sonrası gündeme gelen ilk konulardan biri yeni bakanların kimler olacağı oldu.
Halktv'de yer alan iddiaya göre, damat Berat Albayrak yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacak.
Acıbaden Sağlık Grubu Başkanı ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın yeni sağlık bakanı olacağı öne sürülüyor.
Soylu’nun yeniden İçişleri Bakanı olmayacağı, bunun yerine TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevine getirileceği ileri sürülüyor.