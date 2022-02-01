Süleyman Soylu: Barbarlık, canilik, cani Frontex hesap vermeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Barbarlık, canilik. Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi) de hesap vermeli” ifadesini kullandı.

Kurtarılan göçmenlerden biri, verilen can yeleğinin birinin çok küçük olduğu ve kuzenine olmadığını, yüzme de bilmediği için boğulduğunu söyledi.