'Çocuk, Soylu'nun yakından ilgilendiği bir ailenin evladı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Trabzon'daki mitinginde kürsüye kalabalığın arasından "tesadüfen" çağrıldığı iddia edilen ve Erdoğan'ın uzattığı mikrofondan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "hain" dedirtilen küçük çocuğun ailesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakından ilgilendiği ileri sürüldü.

Trabzon yerel medyasından Medya61.com'daki haberde, çocuğun AKP'nin törenlerine annesiyle birlikte katıldığı ve "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakından ilgilendiği bir evlat olduğu" belirtildi. "Çocuk yabancı çıkmadı" başlıklı haberde çocuğun Soylu'nun kucağında çekilmiş fotoğrafına da yer verildi.

Haberde çocuğun annesinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda temizlikçi olarak çalıştığı ve bu işe AKP Trabzon milletvekili Salih Çora tarafından yerleştirildiği iddia edildi.