Süleyman Soylu: 8 bin konutta hasar tespit çalışması yapılacak

Düzce merkezli birçok ilde hissedilen bir deprem gerçekleşti.

Depremin büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından 5,9 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi daha önce 5,9 olarak duyurduğu Düzce’deki depremin büyüklüğünü 6,0 olarak revize etti.

Depremin merkez üssü Sarıdere, Gölkaya olarak kaydedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgede yeni açıklamalar yaptı. Soylu açıklamasında "Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33’ü taburcu olmuş. Köylerden çok büyük hasar bilgisi almadık" dedi.

Süleyman Soylu 8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar tespit çalışması yapılacağını duyurdu.