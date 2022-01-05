Şule Çet davasının sanık avukatına 2 yıl 6 ay hapis cezası

Şule Çet davasında müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Çağatay Aksu’nun avukatı Levent Ekmen hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Levent Ekmen, Şule Çet’in sağlık raporlarını, kullandığı ilaçların bilgilerinin yer aldığı belgeleri ve üniversite transkriptini Çet’in çalıştığı yerden temin ettiğini beyan etti. Ekmen, sunduğu bu belgelere yasa dışı yollara başvurmadan ulaştığını iddia etti. Avukatlık mesleğinin sınırları içerisinde hareket ettiğini savunan Ekmen, mahkemeden beraat talebinde bulundu. Kararı açıklayan mahkeme, Ekmen hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. (İHA)