Şule Çet davasının avukatına darp soruşturması

Şule Çet cinayeti dosyası başta olmak üzere öldürülen ve şiddet gören kadınların davalarına bakan Avukat Umur Yıldırım hakkında eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

T24'den Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre stajyer avukat olan P.S., bir süre önce ayrıldıkları Yıldırım’ın kendisini darp ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Yıldırım, olayla ilgili olarak poliste ifade vermezken, savcılıkta ifade vereceğini bildirdi. Tanık olarak ifade veren ortak arkadaşları ise ifadelerinde Yıldırım’ın, P.S.’yi darp ettiğini doğruladı.

Ankara’da bir gökdelenden atılarak öldürülen Şule Çet dosyasıyla adını duyuran, ardından kadınlara yönelik farklı şiddet dosyalarında da avukatlık yapan Yıldırım, sosyal medyada, bu dosyalarla ilgili olarak yaptığı çağrılar nedeniyle zaman zaman tepki de alıyordu. Yıldırım, şimdi de kadına yönelik şiddet dosyasının şüphelisi oldu.

“Evime geldi, darp etti”

Polise yansıyan olayla ilgili tutanaklara göre, stajyer avukat P.S., şikâyet başvurusunda, Yıldırım ile sevgili olduklarını ve yaklaşık 1 yıldır ortak ikamette yaşadıklarını, tartışmaları neticesinde ayrılmaya karar verdiklerini ve ayrı ikametlerde yaşamaya başladıklarını, Yıldırım’ın bu durumu kabullenmekte zorlandığını anlattı.

P.S., Yıldırım’ın, arkadaşı ile yaşadığı ikamete 28 Temmuz’da gelerek konuşmak istediğini, arkadaşlarının kendilerini yalnız bıraktığını, konuşmaya başladıklarını, sonrasında tartıştıklarını, bu tartışmadan sonra ise Yıldırım’ın kendisini darp ettiğini söyledi.

Tanık R.A.T. de her iki ismin arkadaşı olduğunu, iki ismin aralarını düzeltmek için konuşmaya başladıkları esnada tartıştıklarını, P.S.’nin odadan çıkarken Yıldırım’a "S… git" dediğini, sonrasında Yıldırım’ın P.S.’yi darp ettiğini anlattı. Tanık K. K. E. de diğer tanığın beyanlarının doğru olduğunu belirterek, aynı anlatımlarda bulundu. Yıldırım ise emniyette ifade vermeyeceğini ve savcılıkta ifade vermek istediğini söyledi.

Çok sayıda kadın ve çocuğun avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden de sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yıldırım'a tepki gösterdi ve şöyle dedi:

"Şule ÇET'in avukatı Umur YILDIRIM, kadın arkadaşına şiddet uygulamış. Şaşırmadık, kadın örgütlerine davranışından... Ancak Şule ÇET'in avukatlığını yaptığı ve sosyal medyada şiddet haberlerini sürekli paylaştığı için onu "kadına yönelik şiddet davalarının avukatı" yapamazsınız."