Sulama kanalına düşen otomobildeki çocuğun cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da içinde 5'i çocuk 6 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda aranan 6. kişinin de cesedi bulundu.

Hasan Çetin yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobilin 6 Mayıs Cumartesi günü merkez Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürdü.

İtfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, otomobilin düştüğü yerden yaklaşık 10 kilometre ileride sürücünün kızı Aysun Çetin'in (9) de cesedine ulaşıldı.

Çetin'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurulu morguna kaldırıldı.

Kentte 6 Mayıs'ta Hasan Çetin'in kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil, sulama kanalına düşmüştü. Sürücünün araçtan atlayarak yaralı kurtulduğu kazada, bu kişinin eşi Özlem Çetin ile 4 çocuğunun cenazesi bulunmuştu. (AA)