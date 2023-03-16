Şanlıurfa'da Süleyman Soylu'ya protesto

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden sonra selin vurduğu Şanlıurfa'da protesto edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı 11 ilden Adıyaman ve Şanlıurfa’yı şimdi de sel felaketi vurdu. Son verilere göre sel felaketinde Şanlıurfa'da 13, Adıyaman'da ise 2 kişi hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Halk TV'nin aktardığına göre sel felaketinin yaşandığı bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlar tarafından protesto edildi. Depremin ardından sele teslim olan Şanlıurfa'da Süleyman Soylu'ya seslenen vatandaşlar, korumalar tarafından engellenince yuhalayarak durumu protesto etti.

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’da sel bölgesini ziyaret etmişti. Ziyaret esnasında bir vatandaşın söyledikleri ise dikkat çekti. Sel felaketiyle baş başa bırakıldıklarını belirten yurttaş, Süleyman Soylu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden bir saat önce afet bölgesine geldiğini iddia etti.

Vatandaş, “Bu ekipler 1 saat önce buraya geldi. Sabahtan beri ben buradayım. Hiçbir ekip yoktu. Sırf siz geleceksiniz diye Süleyman Soylu az önce gelip, talimat verdi, buraya kamyonları yığdı, çekip gitti. Sabahtan beri burada kimse yok. Bizim bütün umudumuz sizsiniz, sizlersiniz. Urfa’yı yalnız bırakmayın. 20 yıldır perişanız” dedi.

Şanlıurfa bir kadın ise şunları söyledi: “Mahvettiler. Bitirdiler. Daha aklınız başınıza gelmedi mi? Bu az demek ki bize. Yıllarca emek verdik biz. Bu mudur bedeli? Biz yıllarca AK Parti’ye gece gündüz demeden çalıştık. Ama biz bugün bu olanları hak etmiyoruz. AK Parti hemen istifa etsin.”