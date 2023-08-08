Şükrü Ersoy: Silivri ile Gölcük arasında 7'nin üzerinde bir deprem bekliyoruz

Önceki gün Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, olası İstanbul depremi açısından tedirginliğe neden oldu.

Yalova açıklarında meydana gelen depremden sonra CNN Türk'te soruları yanıtlayan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu depremin olası İstanbul depreminin öncüsü olup olmayacağını değerlendirdi. Ersoy, şunları söyledi:

"Deprem düşük şiddetli olsa da bu kadar çok hissedilmesinin sebebi olarak, bulunduğunuz yerin zemini de çok önemli. Ayrıca deprem olan yer derinde değilse, bu da sanıyorum 7 km civarında. Dolayısıyla enerji soğurulmadan, yani absorbe olmadan yüzeye yayıldığı için daha fazla hissediliyor. Benim gözlemlerimden bir tanesi, şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor, günlük deprem aktivitesine baktığımız zaman Türkiye’de 50-100 arasında değişiyor. Yani her gün 50 ila 100 deprem oluyor. Biraz değişken olmakla birlikte. Bu genel deprem aktivitesi içerisinde Türkiye’nin her bölgesinde deprem oluyor. Nitekim Marmara’da da böyle bir durum söz konusu. Yani günlük deprem aktivitesi içerisinde algılayabileceğimiz bir deprem büyüklük itibariyle de. Fakat biz depremin yeriyle daha çok ilgileniriz büyüklüğünden ziyade.

'Şimdi Silivri-Gölcük arası bekliyoruz'

"Bir sonraki olabilecek depremi etkileyebilecek bir yerde mi, onu saptamak gerekir. Yalova açıklarında olan bu depremi de o anlamda değerlendirmek gerekiyor. Bu harita üzerinde gördüğünüz her kırmızı çizgi bir fay olup, 5,5 büyüklüğünden daha büyük depremler oluşturabilecek faylar bunlar. Türkiye’de deprem aktivitesini gösteriyor. Türkiye’de 500’e yakın böyle deprem oluşturabilecek fay mevcut. Biz Marmara bölgesini çokça konuşurken şu ana kolu konuşuyoruz aslında. Bu ana kol, kuzeyden geçen, yani hepsi kırmızı çizilmiş ama 1912’de deprem oldu, Tekirdağ kısımlarına kadar olan bölüm kırıldı. İç taraf tehlikeli, diğer yerde de 1999 yılında Kocaeli kısmına kadar geldi Gölcük’te bitti. Şimdi Silivri ile Gölcük arasında büyük bir deprem bekliyoruz, 7’nin üzerinde."