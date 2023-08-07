Adana'da yıkılan Tutar Sitesi'nde depremzedeler: 'Adil yargılama istiyoruz'

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt mahallesinde bulunan 4 Bloktan oluşan Tutar Sitesi'nin 15 katlı C Blok'u, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde yıkılmış, 65 kişi hayatını kaybetmişti.

6 Şubat depreminin altıncı ayı dolayısıyla apartman sakinleri tarafından bir anma etkinliği düzenlendi. Hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Buluşmada Tutar Sitesi'nde hayatını kaybedenlerin yakınları adına süreci takip eden avukatlar, davanın sonuçsuz kalmasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptılar.

Yakınları tarafından hayatını kaybedenleri temsilen 65 tane sandalyenin üzerine karanfil bırakıldı. 65 adet siyah balon gökyüzüne salındı.

Apartman sakinleri bir araya geldikleri anmada "İnsanları Deprem Öldürmez, Binalar Öldürür", "Deprem Felaketimiz Olmasın", "Sorumlular Cezalandırılsın", "Sorularımıza Cevap, Etkin Soruşturma, Adil Yargılanma İstiyoruz", "Afet Alınyazısı Değil İhmaldir" pankart ve dövizleri ile takipsizlik kararına tepkilerini gösterdi.

Apartmanın eski sakinlerinden Sercan Hanım, apartmanın altındaki dükkanın, 2020 yılında pandemi döneminde yapılan tadilatta binanın kolonlarının kesildiğini ifade etti. Yıkılan apartmanın karşısındaki apartmanın altında tesisatçı dükkanı olan Ulvi Bey, depremin olduğu gece enkazdan 4 kişiyi sağ çıkardığını ve enkazda çalışırlarken itfaiye görevlileri yetkililerin olmadığını belirtti.

Takipsizlik verilen davaya tepki gösteren depremzedeler, 17 Kasım'da görülecek duruşma için kamuoyunun desteğini bekliyor. Hayatını kaybeden 65 kişinin anısına balonların gökyüzüne bırakıldığı anma buluşmasında depremzedeler sürecin takipçisi olacaklarını belirttiler .