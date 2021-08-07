Sude Akarsu'nun ölümüne ilişkin şüpheli Onur Öztürk tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Sude Akarsu, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Onur Öztürk'ün evinde dün silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından Öztürk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'nın haberine göre, önceki akşam İzmit'in Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Onur Öztürk'ün evine giren ekipler, Sude Akarsu'yu başından tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu.

Öztürk serbest bırakılmıştı

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine alınan Sude Akarsu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, Onur Öztürk gözaltına alındı. Öztürk, ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.

Aile itiraz etti

Sude’nin ailesi ise karakolda, sağ elini kullanan kızlarının başındaki merminin soldan girdiğini ve Öztürk’ün kızlarına hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığını söyledi. Cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine Öztürk, yeniden gözaltına alındı.

Onur Öztürk, "kasten öldürme" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.