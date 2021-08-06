Sude Akarsu vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Kocaeli'de yaşayan 18 yaşındaki Sude Akarsu erkek arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Dün akşam saatlerinde Akarsu, bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı Onur Öztürk’nün evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Silah seslerini duyan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Akarsu, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akarsu daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi, ancak burada yaşamını yitirdi.

Sude Akarsu'nun cesedi otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi.

Erkek arkadaşı serbest bırakıldı

Olayla ilgili Sude’nin vurulduğu sırada evde bulunduğu aktarılan Onur Öztürk polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Onur Öztürk ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Baş şüpheli serbest bırakılırken, Sude Akarsu’nun ölümü ile ilgili polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.