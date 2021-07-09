Türkiye’de 1.5 yılda 'balkondan düştü' veya 'intihar etti' denilen 22 kadın yaşamını yitirdi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Her kadının ölümü şüpheli ölümdür” derken, Şule Çet’in avukatı Umur Yıldırım "Yüksekten düşmeye bağlı ölüm ispatlanması en zor olan olaylar. Suçtan kurtulmak için 'intihar' savı kullanılıyor" ifadesini kullandı.

Ankara'da 2018 yılında bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in şüpheli ölümü aylarca "İntihar mı cinayet mi?" diye tartışılmış ve Çet’in intihar ettiği öne sürülmüştü. Daha sonra ise genç kadının intihar etmediği, öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre 'şüpheli ölüm' diye kayıtlara geçen 22 kişiden birçoğunun öldürüldüğü mü yoksa öne sürüldüğü gibi intihar mı ettiği henüz aydınlanmış değil.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Şule Çet’in ailesinin avukatlığını yapan avukat Umur Yıldırım şüpheli ölümlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

'İspatı zor'

Umur Yıldırım: "Bu olaylar ispatlanması en zor olan olaylar. ‘İntihar etti, kendisini attı’ savı da genel olarak suçtan kurtulmak için söyleniyor. Bu tür olaylarda da başka tanık, görüntü kaydı ve benzeri bir şey yoksa ispatı çok zor. Eldeki diğer olgular üzerine gitmek gerekiyor, o da işleri zorlaştırıyor. Bir de, Türkiye’de zarar görenin kadın olduğu dosyalarda intihar olduğuna inanılıyor. Bunun bir sebebi de, toplumun ve yargının kadına bakış açısı. 'Kadının intihar etmeye yakın bir psikolojisi vardır' algısı var.

Daha da garip olansa, savcılık makamı soruşturma yürütürken bu savı ön kabul olarak ele alıyor ve şüpheli ölüm olarak bile bakmıyor. Bu tür olaylarda savcılık makamının dosyayı şüpheli ölüm olarak ele alması ve bu doğrultuda hemen delileri toplaması gerekiyor. Biz diyoruz ki, eğer bir kadın intihar dahi etmişse bile o evdeki diğer erkeklerin de kasten öldürme suçundan yargılanması ve en ağır cezayı alması gerekiyor. Çünkü, önümüzde örnekleri çok var."

'Ölen her kadın, şüpheli ölümdür'

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: "Bu şekilde pencereden balkondan düşenlerin sayısı çok fazla. Bu nedenle bundan sonra ölen her kadın, şüpheli bir ölümdür. İster banyoda ayağı kaysın düşsün, ister apartman boşluğunda bulunsun, isterse de pencereden düşsün. Bu noktada ilk yapılacak şey, emniyete bir ihbar geldi mi? Şiddetle ilgili bir şey duyan var mı?

Olay sıcakken hemen komşular dinlenmeli. Adli Tıp Kurumu'nda, Şule Çet olayındaki hataları yapmamalı. ‘Pencereden, balkondan düştü’ denilerek olay kapatılmamalı. Diğer taraftan baktığımızda bu kadınlar hep gecenin bir yarısında, yanlarında erkekler varken ya da eşleri varken düşüyor. Bundan sonra yapılması gereken en küçük ayrıntısına kadar olaya bakmak ve netleştirmek. Bu şekilde yapılırsa kadın cinayetleri kadın intiharları diye karşımıza çıkmayacak."

Kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti

1.5 yılda balkondan ya da pencereden düşerek kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak geçen 22 kadın:

- M.N.B, 6 Haziran 2020’de Kahramanmaraş’ta çatıdan düştü.

- Duygu Delen (17), 13 Ağustos 2020’de Gaziantep’te pencereden düştü.

- Sezay Koçak Özahi (42), 3 Eylül 2020’de Gaziantep’te balkondan düştü.

- Larysa Kuzyk (43), 14 Eylül 2020’de İstanbul Şişli’de balkondan düştü.

- Makbule T. (41), 18 Eylül 2020’de Antalya’da pencereden düştü

- Şeyda Yılmaz (46) 17 Eylül 2020’de İstanbul Ataşehir’de pencereden düştü.

- İrem E., 23 Eylül 2020’de Sivas’ta pencereden düştü.

- Aleyna Karaali (17), 23 Ekim 2020’de Rize’de balkondan düştü.

- Gamze Açar (17), 30 Ekim 2020’de Ankara’da pencereden düştü.

- Feyza Nur Saydan (17), 1 Ocak 2021’de Gaziantep’te balkondan düştü.

- Serma Erergin (36), 6 Ocak 2021’de İzmir Buca’da balkondan düştü.

- Zerda Curka (17), 26 Ocak 2021’de İstanbul Esenyurt’ta pencereden düştü.

- Ayşe Özgecan Usta (28), 6 Şubat 2021’de Zonguldak’ta balkondan düştü.

- Sevcan Demir (33), 11 Mart 2021’de İstanbul Esenyurt’ta balkondan düştü.

- Öncel Önel (60), 24 Mart 2021’de Aydın’da balkondan düştü.

- Vuslat Tüşümel (53), 3 Mayıs 2021’de Adana’da balkondan düştü.

- Mehtap G (39), 17 Mayıs 2021’de İstanbul Büyükçekmece’de pencereden düştü.

- Berrin Akça (23), 31 Mayıs 2021’de Şanlıurfa’da pencereden düştü

- Şebnem Köker (29), 12 Haziran 2021’de İstanbul Kadıköy’de pencereden düştü.

- Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants, 10 Haziran 2021’de İstanbul Sancaktepe’de balkondan düştü.

- Raziye Ebru Erciyes (33), 20 Haziran 2021’de Kayseri’de balkondan düştü.

- Hülya Kabul (39), 26 Haziran’da 2021’de İstanbul Bahçelievler’de pencereden düştü.