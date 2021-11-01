Sudan'daki darbe hükümeti Rusya'yla askeri üs anlaşmasının iptal olmadığını açıkladı

Sudan'da darbeyi gerçekleştiren Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Abdül Fettah el-Burhan, Rusya menşeli Sputnik'e verdiği demeçte, Sudan'ın ülkede bir Rus deniz üssü inşasına ilişkin yükümlülüklerine bağlı olduğunu ve anlaşmayı uygulayacağını söyledi.

Burhan, "Bu üssün oluşturulması mevcut bir anlaşmanın parçası. Konuyu düzenli olarak tartışıyoruz ve düzeltilmesi gereken bazı hatalar var. Uluslararası anlaşmalara bağlıyız ve bunları sonuna kadar uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Sudan'daki cuntanın başı ayrıca Rus basınına verdiği demeçte ülkeyle olan "uzun süredir devam eden ve sürekli" askeri işbirliğine övgüde bulundu. El-Burhan, "Rusya bizimle ilişkilerinde her zaman dürüst olduğu ve işbirliğini ilerletmeye ve Sudan silahlı kuvvetlerini geliştirmeye çalıştığı için bunu tam olarak destekleyeceğiz." dedi.

Darbe öncesinde Sudan'la Rusya arasında Kızıldeniz'e bir askeri deniz üssü kurulması anlaşması söz konusuydu. Yürürlülüğe konulmayan anlaşmada üs karşılığında Sudan'ın Rusya'dan ekonomik yardım alması ön görülüyordu.