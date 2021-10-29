ABD Özel Temsilcisi darbeden bir gün önce Sudan askeri lideriyle görüşmüş

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman, Sudan Silahlı Kuvvetleri Başkanı ve Geçiş Konseyi Başkanı Abdül Fettaf el-Burhan'la geçiş dönemini görüşmek üzere darbeden bir gün önce görüştüğünü söyledi.

PBS NewsHour TV programında konuşan Feltman, “Onu iki kez, Cumartesi iki buçuk saat, Pazar bir saat kadar gördüm. Pazar günü birebir oldu. Ve bana geçişle ilgili endişelerinden, geçişte tökezleyen engeller olarak gördüğü şeylerden, geçişteki problemlerden, sivil taraftaki kargaşadan, bazı kurumların eksikliğinden bahsetti” dedi.

ABD'li yetkili, El-Burhan ve paramiliter kuvvetlerin başı General Hemeti'nin hükümeti askeri yolla dağıtacaklarını hiçbir zaman ima etmediklerini öne sürerken ABD'yle geçişin nasıl gittiğine ilişkin görünürdeki endişelerini ele almanın yollarını görüştüklerini sözlerine ekledi.

Mısır, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelerden Sudan'daki askeri rejimi kınamaması konusunda yorum yapması istendiğinde ise Feltman, özellikle yaklaşan ekonomik sorunların çözümünde, zımni desteklerinin Sudan'a çok az faydası olacağını söyledi.

Feltman, "Sudan 85 milyar dolar gibi bir borcu yeniden yapılandırma sürecindeydi. Bahsettiğiniz ülkelerin Sudan'ın karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlarla uğraşan uluslararası toplumun, uluslararası finans kurumlarının yerini alabileceğini sanmıyorum" dedi.

Dünya Bankası, askeri darbe nedeniyle Sudan'a mali yardımı askıya aldığını duyurmuştu.

Sudan ordusu 25 Ekim'de hükümetin sivil üyelerini gözaltına aldı. Burhan ülkede olağanüstü hal ilan etti ve hükümetin feshedildiğini duyurdu.

Nisan 2019'da Sudan'da 30 yıl hüküm süren Ömer El Beşir rejimi devrildi. Yerine bir askeri-sivil geçiş komisyonu iktidara geldi.

Eylül 2021'de Sudan makamları, bir askeri darbe girişimini engellediklerini açıkladı. Silahlı Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 21 subay ve çok sayıda asker de dahil olmak üzere darbe girişimine katılanların çoğu gözaltına alındı.

Hükümet, o sırada darbe girişiminin ordu ve güvenlik teşkilatlarında reform ihtiyacını gösterdiğini söyledi. Sudanlı yetkililer, ayaklanmanın organizatörleri olarak El Beşir'in destekçilerini kınadı. Ancak bu hafta başında Burhan'ın önderliğinde bir askeri darbe başarılı oldu.