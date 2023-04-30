Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı 528’e yükseldi

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) 5. kez ilan edilen ateşkesin 2. gününde de çatışmayı sürdürdü.

Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken güneydeki diğer mahallelerde de ateşkes ihlal edildi.

Hartum’un birçok mahallesinden çatışma sesleri geldiği ve dumanların yükseldiği görüldü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 528'e, yaralıların sayısının 4 bin 599'a yükseldiğini duyurdu.

Ordu ile HDK arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü. (AA)