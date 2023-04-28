Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 101 kişi Türkiye'ye geldi

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilenler, Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda öğlen Port Sudan'dan hareket eden Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tahliye uçağı, saat 19.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Açığa park eden askeri uçaktaki 101 kişi, otobüslerle terminal binasına getirildi.

Sudan'dan getirilen 101 kişi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüslerle terminalden ayrıldı. (AA)