Sudan'da Türkiye'nin tahliye uçağına ateş açıldı

Ordu ile paramiliter gruplar arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'da Türk vatandaşlarının hava ve kara yoluyla tahliyelerine devam ediliyor.

Sudan Ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Wadi Seyidna Hava Üssü'nde Türkiye'nin bir tahliye uçağını vurduğunu duyurdu.

CGTN'nin aktardığı habere göre açılan ateş sonucu uçakta bulunan bir mürettebat yaralandı.

Reuters'ın haberine göre saldırıda yakıt tankı zarar gören uçak başarılı şekilde piste iniş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı: Yaralanan olmadı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı doğrulanırken, hiçbir mürettebatın yara almadığı duyuruldu.

Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2023

Ne olmuştu?

Sudan'da ordu ile HDK arasında “HDK'nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü. Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda önceki güne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Sudan ordusu, Suudi Arabistan ve ABD’nin çabalarıyla mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatma kararı aldığını duyurdu ancak Hartum’da çatışmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan’da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğünü bildirerek, ilk grubun TSK’ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkeye getirildiğini duyurmuştu.

