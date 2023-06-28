Sudan'da taraflar 24 saatlik ateşkes ilan etti

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ilk gününde 'tek taraflı' ateşkes ilan etti.

Sudan devlet televizyonundan halka seslenen Burhan, orduyla 15 Nisan'dan bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun kendi krallığını kurmak istediğini savunarak, "Biz yerin üstündeyken bu olmayacak" dedi.

Orgeneral Burhan, konuşmasında bayramın ilk gününde 'tek taraflı' ateşkes ilan ettiğini duyurdu. HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu da arife günü ve bayramın ilk gününde 'tek taraflı' ateşkes ilan etmişti.

3 binden fazla kişi yaşamını yitirdi

Sudan ordusunun, HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemesi, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, taraflar arasında silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi. (AA)