Sudan'da halk sivil yönetim için sokağa çıktı

Sudan'da geçen haftaki darbe girişiminin ardından binlerce kişi, başkent Hartum'da ve diğer büyük kentlerde sivil demokratik yönetime geçiş için sokaklara çıktı.

Protestolara katılan birçok kişinin Atbara ve Madani kentlerinden otobüs ve trenle başkent Hartum'a geldiği bildirildi.

Protestocular, başkent yolunda tren beklerken, geçiş konseyinin askeri yöneticisi olan General Abdülfettah el Burhan'a tepki göstererek "Ordu, Sudan'ın ordusu, Burhan'ın değil" sloganını attı.

Sudan'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen darbe girişiminin ardından geçiş konseyindeki sivil ve askeri yöneticiler arasında gerginlik yaşanmıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok, gerginlik yaşayan askeri ve sivil yöneticilere "anayasal metne bağlı kalma" çağrısı yapmıştı.