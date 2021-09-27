Sudan Komünist Partisi'nden darbe girişimine ilişkin açıklama

Sudan Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah el Burhan, ülkede geçtiğimiz hafta gerçekleşen darbe girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Başkent Hartum'da bir tesisin açılışında konuşan el Burhan, "Başarısız olan darbe girişimi birtakım asker ve sivil kişiler tarafından gerçekleştirildi. Bu girişim, ülkeyi bir şiddet döngüsüne sokma niyeti taşıyordu" diye konuştu.

"Sudan devrimini kimsenin çalamayacağını" söyleyen el Burhan, geçiş hükümetinin desteklenmesi gerektiğini ve iki yıl sonra gerçekleşecek seçimlerin erkene alınmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Sudan Komünist Partisi: El Beşir'in politikaları IMF ve Dünya Bankası ile devam ediyor

Sudan Komünist Partisi, darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamada, darbenin Geçiş Hükümetinin askeri unsurlarının korunması ve sivillerin de bunu parçası olmasından kaynaklandığı vurguladı.

Açıklamada, El Beşir’in halkı yoksullaştırma politikalarının IMF ve Dünya Bankası ile sürdürüldüğü belirtilerek, ancak geçiş hükümetinin iktidardan indirilmesi, devrimin ilkelerine sahip çıkan tamamen bir sivil hükümetin kurulması halinde doğru yola girilebileceği ifade edildi.

Sudan Komünist Partisi’nin önceki yıl geçiş hükümetine destek veren muhaliflerle yolunu ayırdığı biliniyor.