Sudan başbakanından gerilim yaşayan sivil ve askeri yöneticilere 'anayasal bağlılık' çağrısı

Sudan'da El Beşir yönetiminin devrilmesinin ardından kurulan 30 Haziran Rejiminin Dağıtılması Komitesi, geçiş yönetiminde ordu ve sivil yetkililer arasında süren gerilimin ardından ortak kuvvetlere "savunmaya geçme" çağrısında bulundu.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yönetimde yaşanan gerilimin askerler ve siviller arasında değil, her iki tarafta da bulunan sivil demokratik geçiş yanlıları ve buna karşı olanlar arasında yaşandığını söyledi. Hamdok, ortak kuvvetlerin, "demokrasiyi açma yolunda harekete geçtiğini" ifade etti.

Bakanlık Konseyi'nin açıklamasına göre, Hamdok, anayasal metne bağlı kalınması ve tek taraflı hareket edilmemesi yönünde yönünde tüm taraflara çağrıda bulundu.

Komite’nin başkanı ve Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Muhammed El Faki Süleyman, son günlerde Konsey başkanı Abdülfettah El Burhan ve başkan yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo ile gerilim yaşıyor.

Öte yandan Sudan’dan geçen haftalardan beri petrol ihracatına engel olan yerel kabile eyleminin yol açtığı krizin çözülmekte olduğu söyleniyor.

Doğu Sudan’da Beji kabilesinin yol kesme eylemi üzerine kabile temsilcileri ile hükümetle yapılan görüşmeler sonucunda eylemlerin sonlanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.