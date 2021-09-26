Sudan'da eylemciler kritik petrol hatlarını kapattı

Sudan petrol bakanı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, protestocuların ülkenin Kızıldeniz'deki ana liman olan Port Sudan'daki iki önemli petrol boru hattını bloke ettiğini söyledi. Protestocular isyancı gruplarla yapılan bir barış anlaşması üzerine bu adımı attı.

Petrol Bakanı Cadiyn Ali Ubeyd, AFP'ye yaptığı açıklamada, bloke edilen boru hatlarından birinin Güney Sudan'dan petrol ihracatını, diğerinin ise Sudan'a ham petrol ithalatını sağladığını belirtti.

Bakan, limanın ihracat terminalindeki giriş ve çıkışların Cumartesi gününden bu yana "tamamen kapatıldığını" söyledi.

10 günlük rezerv kaldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurtiçi tüketim için yakıt üreten Hartum petrol rafinerisinin normal şekilde çalışmaya devam ettiği belirtildi. Ülkenin ihtiyaçları için on güne kadar yeterli rezerv bulunduğu eklendi.

Geçen yıl, birkaç isyancı grup, ülkenin uzun süredir lideri olan Ömer El Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinden kısa bir süre sonra iktidara gelen Sudan'ın geçiş hükümetiyle önemli bir anlaşma imzaladı.

Ancak Port Sudan'ın bulunduğu doğudaki Beja kabilesi, kırılgan barış anlaşmasını kendilerini temsil etmediğini söyleyerek eleştirdi. Ekim 2020 anlaşmasına karşı protestolar geçen haftadan bu yana Doğu Sudan'da devam ediyor.

Limanları kapatmaya ek olarak, Beja bölgedeki siyasi ve ekonomik koşulları protesto etmek için yolları kapattı.

Protesto liderlerinden Seyit Abuamnah, AFP'ye göstericilerin "ana konteyner ve petrol ihracat terminallerini" de engellediğini söyledi.

Cuma günü, protestocular havaalanının girişini ve doğudaki Kassala Eyaletini ülkenin geri kalanına bağlayan bir köprüyü de kapattı.