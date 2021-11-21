Sudan'da halk darbecilerle anlaşmayı reddediyor

Sudan'da askeri darbe lideri Abdülfettah el Burhan ile darbeyle görevden alınan başbakan Abdullah Hamdok arasında bugün başkent Hartum'daki başkanlık sarayında bir anlaşma imzalandı.

14 maddelik anlaşma geçen ay yapılan askeri darbenin ardından tutuklanan tüm siyasilerin serbest bırakılmasını, Hamdok'un başbakanlık görevine dönmesini ve 2019'daki anayasal deklarasyonun siyasi geçiş sürecinde temel alınmasını öngörüyor.

Devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında Hamdok "Bu çerçeve siyasi anlaşma 2 yıllık geçiş sürecindeki tüm sorunlara çözüm üretilmesine kapı aralayacak" dedi.

Anlaşmanın imzalandığı bugün ellerinde Sudan bayrakları ve askeri yönetimin öldürdüğü kişilerin resimleriyle Hartum'daki başkanlık sarayına yürümek isteyen halka güvenlik güçleri biber gazıyla saldırdı.

Sudan'da 2019'da kurulan askeri-sivil yönetim koalisyonun bir parçası olan Özgürlük ve Değişim Güçleri, Sudan Meslek Birlikleri anlaşmayı reddederken, sözkonusu hükümete başından beri karşı çıkan Sudan Komünist Partisi de "katillerle anlaşma yok" diyerek halkı sokağa çıkmaya çağırdı.