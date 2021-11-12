AB'den Sudan Ordusu'na eski Başbakan'ı serbest bırakma çağrısı

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell Perşembe günü yaptığı açıklamada, birliğin Sudan Ordusu'na şu anda ev hapsinde tutulan Başbakan Abdalla Hamdok'un serbest bırakılması çağırısında bulunduklarını söyledi.

Borrell, Hartum'daki AB elçisinin, başbakanın geçen ayki darbenin ardından kendisiyle görüşemediğini kaydetti.

Borrell, "AB ayrıca askeri güce ülke genelinde internet hizmetlerini gecikmeksizin tam olarak geri sağlama çağrısında bulunuyor. Tüm Sudan vatandaşlarının bilgiye serbest erişimi, herkes için özgürlük, adalet ve barışın sağlanması için vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.

25 Ekim'de geçiş hükümetinin parçası olan Sudan askeri komutanları, başbakanı ve diğer birkaç bakanı gözaltına aldı. Darbeye karşı ülkede geniş protestolar patlak verirken cuntanın lideri Abdül Fettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan etti. Burhan'ın Geçiş konseyini ve hükümeti feshetmesinden bu yana eylemler sırasında 12 kişi öldü ve 100'den fazla kişi yaralandı.