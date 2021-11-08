Sudan halkı darbeye direniyor: Komünist Parti yeni anayasa talep etti

https://www.instagram.com/solhabersitesi/​Sudan’da askeri darbeye karşı direniş sürüyor. Sudan Komünist Partisi son eylemlerde 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ülkede darbeyle feshedilen geçiş hükümetinin ana ortağı olan Devrimci Cephe koalisyonu dün darbeyi reddettiğini tekrar açıkladı.

Devrimci Cephe tarafından dün yapılan açıklamada askeri yönetimin darbe lideri Abdülfettah El Burhan tarafından feshedilen Egemenlik Konseyi’ni yeniden oluşturmak istediği bileşime de itiraz edildi. Devrimci Cephe anayasaya bağlılığını açıkladı. Ülkedeki üç silahlı hareket de ortak bir açıklama yaparak darbeye karşı Devrimci Cephe’nin tutumunu desteklediğini ifade etti.

Sudan Komünist Partisi: Yeni anayasa şart

Sudan Komünist Partisi ise mevcut anayasanın ülkedeki krizin bir parçası olduğunu çünkü metinde askeri yönetimle ortaklığın geçerli olduğunu bildirdi.

Yeni bir anayasal metin hazırlanmasının şart olduğunu açıklayan Sudan Komünist Partisi ancak böylelikle yönetimin tamamen sivillerden oluşabileceğini vurguladı.

Sudan Komünist Partisi demokratik sivil yönetimin kitlelere devredileceği, bağımsız bir dış politikanın benimsendiği, paramiliter grupların feshedilerek birleşik ulusal ordunun tesis edildiği ve halktan çalınanların geri alınmasını güvenceye alacak bir yeni anayasanın oluşturulması gerektiğini açıkladı.

Öte yandan Sudan Komünist Partisi Siyasi Bürosu tarafından 7 Kasım’da yapılan açıklamada ülke genelinde darbeye karşı mücadelenin devam ettiği, yapılan son eylemlerde 16 kişinin öldürüldüğü ve 140 kişinin yaralandığı bildirildi.

Geçiş süreci için parçalanmış anayasaya dönülmemesi ve askeri yönetimi devre dışı bırakan, direniş komiteleriyle örgütlü kitleleri yönetime katan bir anayasa hazırlanması gerektiği ifade edildi.

Partinin Sendikalar Ofisi de 7 Kasım sabahı eylem halindeki öğretmenlere yönelik saldırı sonrası yüzlerce öğretmenin gözaltına alınmasını protesto etti. Bu saldırıdan önce Hartum Devlet Su İşleri sendikası ve petrol sendikası üyelerinin de gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada, gözaltıların El Burhan’ın devrimi sürdürme iddiasını çürüttüğü vurgulandı ve emekçiler sivil itaatsizliği sürdürmeye çağrıldı.