Sudan'da güvenlik güçleri bir kişiyi daha öldürdü: Sayı 79'a çıktı

Geçen yıl 25 Ekim'de General Abdül Fettah el Burhan tarafından gerçekleştirilen askeri darbeye karşı Sudan'da eylemler devam ediyor.

Dün Sudan'da polis askeri yönetime karşı düzenlenen eylemlere saldırırken bir kişiyi öldürdü. Böylece ülkede askeri darbeden bu yana öldürülenlerin sayısı en az 79'a çıkmış oldu.

Askeri darbe, Ömer El Beşir'in 2019'da kitlesel eylemler sonucu devrilmesini takiben ordu ve sivil yönetimin ittifakıyla kurulan geçiş hükümetini sonlandırmıştı.

Pazar günkü gösteriler başkent Hartum'un yanı sıra Omdurman, Gedaref ve kuzeydeki Atbara ve Dongola kentlerinde gerçekleşti.

Sudan Doktorları Merkez Komitesi yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki bir protestocunun Hartum'da "darbe güçleri tarafından göğsünden vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Sudan yetkilileri halka karşı gerçek mermi kullanıldığını inkâr ederken protestolar sırasında çok sayıda güvenlik personelinin yaralandığını öne sürerek güvenlik güçlerinin orantısızı şiddetinin üzerini örtmeye çalışıyor.