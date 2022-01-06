Sudan Komünist Partisi'nden ülkedeki ilerici partilere çağrı

Sudan Komünist Partisi, ülkede yaşanan son gelişmelere dair bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Sudan'ın Bağımsızlık Günü olan 1 Ocak'ta ülkede kutlanacak herhangi bir şeyin olmadığı kaydedildi.

2 Ocak tarihinde ülke genelinde askeri darbeye karşı geniş çaplı protestoların yapıldığı belirtilen açıklamada, darbe lideri Abdülfettah el-Burhan'la başbakan Abdullah Hamduk arasındaki uzlaşmanın Sudan Komünist Partisi dahil olmak üzere tüm muhalif güçler tarafından reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada, Hamduk'un istifasının, kendisinin görevde kalmasıyla meşruiyet sağlamayı hedefleyen darbecilerin planlarını alt üst ettiğine işaret edilirken, ülkedeki mevcut siyasi krizin ülkeyi Ömer el Beşir'in dönemine benzer bir yola götürebileceği ifade edildi.

Ülkedeki barışçıl gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, dünkü müdahale sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 90'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Geçtiğimiz haftadan bu yana güvenlik güçlerinin saldırısı sonucunda toplam 56 protestocunun öldüğü, 350 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, muhalefetin siyasi platform oluşturma sürecinin hızlanması için Direniş Komiteleri, Meslekler Birliği, Sudan Komünist Partisi ve diğer siyasi oluşumların görüşmelere devam ettiği aktarıldı.

Sudan Komünist Partisi, açıklamayı demokratik ve ilerici siyasi parti ve örgütlere dayanışma eylemlerini sürdürme çağrısı yaparak sonlandırdı.

Sudan Komünist Partisi, muhalefette yer alan diğer partilere şu başlıklarda çağrıda bulundu: