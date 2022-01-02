Sudan Başbakanı Hamduk istifa etti

Sudan'da bir buçuk ay önce askeri darbe yönetimiyle uzlaşarak başbakanlığa devam eden Abdullah Hamduk bugün istifa etti.

Sudan halkı 25 Ekim'deki askeri darbe sonrası sokakları terk etmemişti. Başkent Hartum'da ve Omdurman'da bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin saldırısı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Askeri darbeye karşı gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi bugünkü gösterilerde yaşamını yitirenlerden birinin 20’li yaşlarda olduğunu ve başkent Hartum'da başından aldığı darbeler nedeniyle öldüğünü, diğer protestocununsa Omdurman'da göğsünden vurularak öldüğünü açıkladı.

Görgü tanıkları, protestolar öncesinde başkentte internet ve mobil hizmetlerin kesintiye uğradığını aktararak, diğer kasaba ve şehirleri doğrudan Hartum'a bağlayan tüm köprülerin de kapatıldığını ifade etti. Hartum’un yanı sıra Damazin, Port Sudan ve Sennar kentlerinde de halkın sokağa indiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Sudan’da 25 Ekim 2021'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım’da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi’nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk sokaklara çıkmış ve gösteriler devam etmişti. 21 Kasım’da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk’un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti.