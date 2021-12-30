Sudan'da eylemler sürüyor: Göstericilere biber gazlı saldırı

Sudan'da 25 Ekim'deki darbenin ardından halk sokakları terk etmiyor.

Kitlesel eylemler cuntanın sonlanması ve tamamen sivil bir hükümet talep ediyor.

Sudan'ın başkenti Hartum'da bugün düzenlenen gösteride cumhurbaşkanlığı sarayına yürüyüşe geçen halka güvenlik güçleri biber gazıyla saldırdı.

Başkent Hartum'a giden köprülerin çoğu kapatılırken iki yol üzerineyse nakliye konteynırlarıyla barikat kuruldu. Reuters'ın aktardığına göre açık kalan köprülerden birinde zırhlı araçla bir ordu kontrol noktası konuşlandırıldı.

Bahri şehrini başkente bağlayan kapatılmış bir köprüye doğru ilerleyen protestocular, "Ne kadar fedakarlık etsek ve ölsek de postal tarafından yönetilmeyeceğiz" diye slogan attılar.

Cumartesi günü hız kazanan eylemler yoğun biber gazı saldırısı ve iletişim kesintisine rağmen cumhurbaşkanlığı sarayının yakınına ulaştı. Bugün Hartum'da internet ve mobil hizmetlerin kesintisi devam ediyor.

Reuters'a konuşan telekom şirketinden bir kaynak, devlete ait Sudan Ulusal Telekomünikasyon Kurumu'ndan internet hizmetlerini kapatma emri geldiğini söyledi.

Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi geçen hafta sonundaki protesto sırasında 200'den fazla kişinin yaralandığını ve altı kişinin gerçek mermilerle vurulduğunu söyledi. Komite ayrıca Ekim ayından bu yana askeri yönetim tarafından 48 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

BM deposuna saldırının ardından sokağa çıkma yasağı geldi

Öte yandan ülkenin diğer kısımlarında da gerginlik ivme kazanıyor. Gıda krizinin patlak verdiği ülkede BM'nin gıda depolarının yağmalamasının ardından Sudan'ın Kuzey Darfur bölgesinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Kuzey Darfur eyaletindeki yetkililer, silahlı grupların bir BM Dünya Gıda Programı deposunu ve eski tesisleri yağmalamasının ardından Çarşamba günü gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, yağmalanan depoda bölgedeki yüz binlerce kişiye gönderilmek üzere bin 900 tona kadar gıda bulunduğu belirtildi.

BM İnsani Yardım Koordinatörü Khardiata Lo N'diaye, "Sudan'da her üç kişiden birinin insani yardıma ihtiyacı var. Böyle bir saldırı, en çok ihtiyacı olan insanlara ulaştırma yeteneğimizi ciddi şekilde engelliyor" dedi.

Altın madeninde göçük: 40 işçi yaşamını yitirdi

Bu hafta meydana gelen ayrı bir gelişmeyse ülkede yaşanan bir maden faciasıydı. Batı Kurdufan eyaletindeki altın madeninin çökmesi sonucu yaşamını yitiren 31 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ölü sayısının en az 40 olduğu belirtildi.