Sudan’da geçiş konseyi yeniden kuruldu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, yayınladığı kararname ile askeri darbe sonrası feshedilen geçiş konseyinin yeniden kurulduğunu duyurdu.

İHA'da yer alan habere göre, kararname ile El Burhan Egemenlik Konseyi Başkanlığı görevine devam ederken, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu ise Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Yeni kurulan konseyde, ordu komutanları, eski isyancı liderler ve yeni sivil üyelerin yer aldığı ifade edilirken, Doğu Sudan bölgesi temsilcisinin siyasi istişarelerin ardından konseye katılacağı belirtildi.