Sudan'da ordunun bir darbe girişimini önlediği bildirildi.
Sudan medyası, ordunun bir darbe girişiminin önlendiğini, büyük köprülerin kapatıldığını ve subayların tutuklandığını duyurduğunu aktardı.
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Dr. Onur Güngör, Yavuz Köroğlu *
Sudan'da darbe girişimi
Sudan ordusu, bir darbe girişiminin önlendiğini, büyük köprülerin kapatıldığını ve subayların tutuklandığını duyurdu.
Dış Haberler
Sudan'da ordunun bir darbe girişimini önlediği bildirildi.
Sudan medyası, ordunun bir darbe girişiminin önlendiğini, büyük köprülerin kapatıldığını ve subayların tutuklandığını duyurduğunu aktardı.