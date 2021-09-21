Sudan'da darbe girişimi

Sudan ordusu, bir darbe girişiminin önlendiğini, büyük köprülerin kapatıldığını ve subayların tutuklandığını duyurdu.

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Sudan'da ordunun bir darbe girişimini önlediği bildirildi.

Sudan medyası, ordunun bir darbe girişiminin önlendiğini, büyük köprülerin kapatıldığını ve subayların tutuklandığını duyurduğunu aktardı.

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