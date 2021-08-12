Erdoğan'dan Sudan ile 'yeni bir dönem' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'yı ziyaret eden Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ile görüşmesinin ardından düzenlenen anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan 2019'da devrilen Ömer Beşir döneminde ülkeye yaptığı ziyaretlerden söz ettiği konuşmasında "Haksız bir şekilde yaptırımlara uğradığı dönemlerde bile tüm imkanlarımızla Sudan'ın yanında olduk" dedi. Erdoğan El-Burhan'ın ziyaretine ilişkin "Bu tarihi ziyaretin Sudan-Türkiye kardeşliğinde yeni bir dönemin müjdecisi olduğuna inanıyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: