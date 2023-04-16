Sudan'da çatışmalar sürüyor, en az 56 kişi yaşamını yitirdi: Sudan Komünist Partisi'nden halka çağrı

Sudan’da 1989'dan beri iktidarda bulunan Ömer el-Beşir yönetiminin 18 Aralık 2018'de deviren halk hareketinin ardından, ülkede kurulan askeri-sivil hükümet ordu tarafından Ekim 2021'de bir darbeyle devrildi. Ülke Ekim 2021'den bu yana "generaller konseyi" tarafından yönetiliyor.

Ordunun başında bulunan ve darbeyle fiilen ülkenin devlet başkanı haline gelen General Abdulfettah el-Burhan, Ekim 2021'de askeri yönetimin 2023'e kadar süreceğini açıklamasına rağmen, iktidar koltuğundan inme niyeti de sergilemiyor. Öte yandan, hem Ömer el-Beşir iktidarını deviren Aralık 2018 devriminin hem de askeri darbenin ardından parçalanan Sudan ordusunun tekrar bir araya getirilmesi için müzakereler devam ediyordu. 100 bini kişiyi aşkın Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) olarak bilinen paramiliter yapının orduya katılmasıysa en çok tartışma yürütülen konu oldu.

HDK ve ordunun birleşmesi için yürütülen müzakereler tıkandı, çatışmalar başladı

HDK'nin başında bulunan ve diğer yandan da askeri darbeyle ülkenin başına geçen el-Burhan'ın generaller konseyinde yardımcısı rolünde olan General Mohamed Hamdan Dagalo'nun, HDK'nin orduyla birleşmesine karşı çıktığı biliniyor. HDK'nin Sudan ordusuna katılmasının ardından da orduyu kimin yöneteceği tartışması da ordu ile HDK güçleri arasında krize yol açtı. İktidarı ele geçiren el-Burhan ile HDK'nin başındaki Dagalo arasındaki rekabet kızışırken, ülkedeki iktidar çekişmesi çatışmalara da yol açtı.

Ordu ile HDK arasında, HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüştü.

Çatışmaların ilk gününde en az 56 ölü, 595 yaralı

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başladı. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile HDK milisleri arasında dün başlayan çatışmalarda en az 56 sivil yaşamını yitirdi, aralarında askerlerin de bulunduğu en az 595 kişi yaralandı.

Çatışmalar, HDK üyelerinin ülke çapında yeniden konuşlandırılması nedeniyle günlerce süren gerilimin ardından başladı. Sudan ordusu, "Hımidti'nin milisleri" olarak tanımladığı ve dün itibariyle çatışmaların başladığı paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri'ni tasfiye etme ve parçalamadan önce müzakere veya diyaloğa oturmayacaklarını duyurdu.

Sudan Komünist Partisi'nden çağrı

Sudan Komünist Partisi Merkez Komitesi, ülkede dün başlayan çatışmaların ardından yaptığı açıklamada, Güvenlik Komitesi olarak adlandırılan generaller konseyinin kendi içerisindeki çatışmaların, karşı-devrimci güçlerin emellerine ve tehlikelerine karşı halkı yalnız bıraktığını vurguladı. Açıklamada bu durumun daha fazla kan dökülmesine neden olduğu belirtildi.

Ömer el-Beşir yönetiminin düşürülmesiyle başlayan süreçte, Nisan 2019'da devrimin başlangıcından bu yana ülkenin yönetimini üstlenen askeri ve sivil güçlerin sapmasının bir sonucu olarak çatışmaların meydana geldiğini belirten Sudan Komünist Partisi, şiddetin kurbanlarının devrimin devamı ve tam demokratik sivil iktidar için çabalayan insanlar olduğunu ifade etti.

Kapsamlı ateşkes çağrısı yapan Sudan Komünist Partisi, normal hayata dönüşün yolunun "kapsamlı ateşkesle, orduların ve milislerin şehir ve köylerden çekilmesi, birliklerin kasaba ve kırsal alanlardaki halkın yaşadığı alanlardan uzaklaştırılmasıyla" gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Sudan Komünist Partisi'nin çatışmalar konusunda uyarıda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "An itibariyle yaşananlar, bazı dış güçlerin cesaretlendirdiği ve bu dış güçlere bağlı silahlı grupların yürüttüğü iktidar ve ülkenin zenginliğini ele geçirme mücadelesinin bir devamıdır" denildi.

Bu bağlamda Sudan Komünist Parti, tüm milislerin tasfiyesini hızlandırma, şehirlerde ve kırsal alanlarda konuşlandırılmış silahları toplama ve birleşik bir profesyonel ulusal orduyu yeniden oluşturma çağrısı yaparak, "Sudan Komünist Partisi, derhal ateşkes talep etmek, orduların ve milislerin şehirlerden çekilmesini talep etmek ve ülkeyi generaller arasındaki kanlı iç çatışmadan kurtarmak için birlik çağrısı yapıyor" dedi.

"Mevcut krizi sona erdirmenin, Devrimi geri kazanmanın ve halkın gücünü kurmanın tek temeli budur" diyen Sudan Komünist Partisi Merkez Komitesi, "Devrimin hedeflerini desteklemek ve barışı, güvenliği ve istikrarı yeniden tesis etmek için halkımızın, tüm yurtsever güçlerin, Hızlı Destek Kuvvetleri ve Direniş Komiteleri'nin birleşmesi acil bir görevdir" açıklamasında bulundu.

"Özgürlük, barış, adalet ve medeni devlet halkın tercihidir" vurgusunda bulunulan açıklamada, Sudan Komünist Parti halkı mahalleleri ve yerleşim alanlarını korumaya çağırarak, şunları kaydetti:

"Sudan Komünist Partisi ayrıca dünya halklarını, demokratik ve komünist güçleri Sudan halkının mücadelesiyle dayanışma pankartlarını yükseltmeye ve şanlı Aralık Devrimi'ne düşman güçleri dizginlemeye çağırıyor."