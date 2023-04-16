Sudan ordusu ve paramiliter kuvvetler arasında çatışma: 25 ölü, 183 yaralı

Sudan'da başta başkent Hartum olmak üzere çeşitli kentlerde Sudan ordusu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar yoğunluk kazandı.

Sudan ordusu HDK'nin farklı noktalardaki güçlerine saldırmaya çalıştığını açıklarken HDK, ordu birliklerinin başkent Hartum'daki karargahlarına kapsamlı saldırı düzenlediğini duyurdu. HDK, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Genelkurmay Başkanı Abdel Fattah al-Burhan'ın konutu ve Hartum Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdiklerini de iddia etti.

Sudan Hava Kuvvetleri, HDK güçlerine karşı operasyon yürüttüklerini açıkladı. Orduya ait savaş jetleri, başkent Hartum'daki bazı noktaları bombaladı. Ordudan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz, isyancı Hızlı Destek milislerinin sorumsuz eylemlerini sona erdirmek için niteliksel operasyonlar yürütüyor" denildi. Bu sırada Hartum'un çeşitli noktalarında konuşlu HDK güçleri, uçaksavarlarla jetlere karşılık verdi.

Sudan ordusu da HDK'nin ele geçirdiğini açıkladığı noktalara ilişkin açıklamasında, "tüm üsler ve havalimanlarının halen kendi kontrollerinde olduğunu" belirtti.

Sudan ordusu müzakereye kapıyı kapattı

Hızlı Destek Kuvvetleri, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan dörtlü mekanizma ile arabuluculuk faaliyetlerini sürdüren Sudan Kurtuluş Ordusu Hareketi lideri Mini Arko Minawi, Adalet ve Eşitlik Hareketi lideri Cibril İbrahim ve Kuzey Halk Hareketi lideri Malik Agar'ı konuyla ilgili bilgilendirdiklerini de kaydetti.

Sudan ordusu, "Hımidti'nin milisleri" olarak tanımladığı ve bu sabahtan beri çatıştığı paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerini tasfiye etme ve parçalamadan önce müzakere veya diyaloğa oturmayacaklarını duyurdu.

Can kaybı artıyor

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre çatışmalarda 25 kişi hayatını kaybetti, 183 kişi yaralandı.

Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde orduya destek olması için kurulan ve birtakım yasalarla resmi statü kazanan HDK'nin bağımsız bir ordu gibi hareket etmesinden rahatsız olan Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu arasında birkaç aydır "sözlü kavga" yaşanıyordu.

Türkiye Büyükelçiliğinden 'evde kalın' çağrısı

Duruma ilişkin açıklama yapan Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, durum sakinleşene kadar yurttaşlardan evlerinde kalmalarını ve gerekmedikçe seyahat etmemelerini istedi

Büyükelçiliği açıklamasında, "Başkent Hartum’un çeşitli bölgelerinde ordu ile Hızlı Destek Güçleri arasında çatışmalar çıktığı anlaşılmaktadır. Durum normale dönünceye kadar vatandaşlarımızın sokağa çıkmayıp evlerinde kalmaları ve zorunluluk haricinde ülke içinde seyahatten kaçınmaları tavsiye olunur" uyarısı yapıldı.

'Çatışmaları durdurun'

Sudan'daki çatışmalara ilişkin Avrupa Birliği (AB), ABD, Rusya ve Türkiye'den itidal çağrıları geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "şiddet olaylarının bir an önce sona ermesini" talep ederken, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken çatışmalardan "derin endişe duyduğunu" kaydetti. Rusya'nın Sudan'daki büyükelçiliği "şiddetin tırmanmasından" endişe duyduğunu söyleyerek "ateşkes ve müzakere" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ise Sudan’ın sorunlarına ancak ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı çözüm bulunabileceği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Sudan'da tansiyonun yükselmesi, ordu ile HDK arasında "askeri güvenlik reform" konusunda yaşanan bir dizi anlaşmazlığın ardından geldi.

HDK’nin tamamen orduya entegrasyonuyla tek ordu kurulması ve ordunun da ticari ve siyasi faaliyetleri bırakıp kışlaya çekilmesi gibi maddeleri kapsayan güvenlik reformu, 2021’den bu yana süren yönetim krizi ve asker-sivil anlaşmazlığını çözmek için 5 Aralık 2022’de imzalanan çerçeve anlaşmanın en önemli maddeleri arasında yer alıyor.