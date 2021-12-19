Sudan'da on binler askeri yönetime karşı sokağa çıktı

Sudan'da halkın 25 Ekim'deki askeri darbeye karşı protestoları sürüyor.

Bugün başkent Hartum'daki Başkanlık Sarayı önünde toplanan on binlerce kişi "Halk Burhan'ın düşüşünü istiyor" sloganları atarak darbe lideri General Abdülfettah el-Burhan'ı protesto etti.

Güvenlik güçlerinin biber gazıyla saldırdığı göstericiler arasında yaralananlar oldu.

Sudan'da üç yıl önce başlayan kitlesel halk gösterilerinin ardından Ömer Beşir yapılan bir askeri darbeyle devrilmiş, yerine askeri-sivil bir geçiş hükümeti kurulmuştu. Ancak iki ay önce Burhan yönetiminde ordu yeniden askeri darbe yapmış ve Başbakan Abdullah Hamduk'u ev hapsine almıştı. 21 Kasım'da ise ordu ile Hamduk arasında anlaşmaya varılarak Hamduk yeniden başbakan olmuştu.

Sudan Komünist Partisi'nin de aralarında bulunduğu kitlesel halk hareketini temsil eden örgütler askerle uzlaşmaya karşı çıkıyor. Sudan Komünist Partisi tüm kitle örgütlerine devrimi savunmak için sokaklarda olmaya devam etme çağrısında bulunmuştu.

AFP'nin haberine göre bugünkü gösterinin temel sloganı "(mevcut yönetimle) müzakere de, ortaklık da, meşruiyet de yok" oldu.

Sudan bayrağı taşıyan göstericiler Hamduk ile Burhan arasındaki anlaşmayı reddettiklerini, tamamen sivil bir yönetim talep ettiklerini dile getirdi.

Sudan'da 25 Ekim'deki darbenin ardından yapılan gösterilerde en az 45 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Bugünkü gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin Hartum ile Omdurman arasındaki köprüleri kapatmasına karşın büyük bir kalabalık bir araya geldi.

21 Kasım'da Hamduk ile Burhan arasında yapılan anlaşmaya göre Sudan'da Temmuz 2023'te seçimlere gidilecek. Hamduk orduyla anlaşmaya varmasının gerekçesini "akan kanı durdurmak" ve "son iki yılda elde edilen kazanımları heba etmemek" diyerek savunmuştu.