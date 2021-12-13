Sudan Komünist Partisi: Emperyalist projelere ret, kitle eylemlerine devam

Sudan Komünist Partisi ülkede 25 Ekim’deki son askeri darbenin yenilmesi için kitlelerin eylemlerine devam edeceğini açıkladı ve kitle örgütlerine çabalarını iki katına çıkarmaları çağrısı yaptığını duyurdu.

Sudan Komünist Partisi dün ülkedeki siyasi duruma ilişkin bir bilgilendirme mesajı yayımladı.

'Mücadele radikal değişim isteyenlerle uzlaşma yanlıları arasında'

25 Ekim 2021’deki askeri darbeden sonraki gelişmelerle ilgili bir özeti aktaran Sudan Komünist Partisi mesajında, ülkedeki mücadelenin Eylül 2013’teki ayaklanmadan beri Müslüman Kardeşler diktatörlük rejiminin tasfiyesi ve devrilmesi dahil radikal değişim isteyen güçlerle ABD emperyalizminin geliştirip ilan ettiği bir “yumuşak iniş” projesi dahil uzlaşmadan yana olan güçler arasında olduğunu vurguladı.

“Sudan Komünist Partisi yurtsever ve demokratik güçlerle emperyalist ve gerici güçleri reddediyor ve işçiler, köylüler, Direniş Komiteleri ve meslek kuruluşlarının eylemlerini koordine ederek, seferber ederek ve örgütleyerek devrimci yolu takip ediyor” denilen açıklamada, bunun ilk örneğinin Ocak 2018’deki kitlesel protesto eylemleriyle ortaya çıktığı belirtildi.

'On binler mücadeleye katıldı'

Bu tarihten itibaren Sudan Komünist Partisi ve onun müttefiklerinin oluşturduğu platformda on binlerin mücadeleye katıldığı aktarılan mesajda kitlelerin ana sloganının Sudan Komünist Partisi’nin 6. Kongresi’nin sloganı olduğu hatırlatıldı.

Mücadelenin bu hatta bugüne kadar devam ettiğini vurgulayan Sudan Komünist Partisi, siyasal ve sınıf çelişkilerinin keskinleşmesi, kitlesel demokratik barışçıl protestolarla elde edilen ilerlemelerin ardından El Beşir rejiminin Güvenlik Komitesi’nin 25 Ekim’de bir darbe yaptığı ve bu darbenin temel hedefinin kitlelerin ilerlemesini önlemek ve Aralık 2018 Devrimi’nin kazanımlarını iptal etmek olduğunu bildirdi.

Mesajda, Güvenlik Komitesi’nin ve bu siyasi, silahlı grupların Devrim’in “Özgürlük, Barış ve Adalet” sloganı arkasına gizlenme girişimlerinin hiçbir dayanağı olmadığı ve buna kimsenin aldanmadığı ifade edildi.

25 Ekim darbesinden önce Anayasal Belge’nin en önemli hükümlerinin tamamen ihlal edilip bir kenara atıldığı değişiklikler yapıldığı belirtilen mesajda, bu değişikliklere darbe liderlerinin ilk duyurusunda vurguladığı Juba Anlaşması’nın ve devrimci sürece karşı siyasi ve anayasal saldırının önünü açan ve Ortaklar Konseyi’nin kuruluşunun dahil olduğu ifade edildi.

Darbe sonrası protestolarda 54 kişi öldürüldü

Darbeye karşı protesto gösterilerine saldırılarda 54 kişinin yaşamını yitirdiği, bazıları kritik durumda olmak üzere 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Burhan-Hamduk anlaşması El Beşir dönemine dönüş işareti

Darbe lideri Burhan’ın uluslararası ve bölgesel baskı altında darbenin meşrulaştırılması için başbakan Hamduk ile Güvenlik Komitesi’nin vesayetinde bir sivil hükümet kurulması için siyasi bir anlaşma imzaladığı hatırlatılan açıklamada “Bu anlaşma siyasi güçlerin ezici çoğunluğu tarafından reddedildi” denildi. Darbenin, mevcut rejimin tepesinde keskin bir sağ kanada dönme, gizli gözaltı ve işkence merkezleri olan El Beşir döneminin “Hayalet Evler” çağının karanlık günlerine dönüş anlamına geldiği ifade edildi.

Sudan demokratik ve yurtsever güçlerinin devrimi korumak ve düşmanı yenmek için uyanıklığa ve cesarete sahip olduğu belirtilen açıklamada milyonların katıldığı kitlesel yürüyüşlerin kitlelerin diktatörlük rejimine karşı direncini ve kararlılığını gösterdiği vurgulandı.

Kitle eylemleri devam edecek

Sudan Komünist Partisi direnmek ve darbeyi yenmek için en geniş cepheyi güçlendirip kurmaya çalıştığını belirtti.

Açıklamada işçilerin, Direniş Komiteleri’nin, sendikaları kurmak için oluşturulan Hazırlık Komiteleri’nin, Talepler Komiteleri’nin ve Meslekler Birliği’nin birleşik eylemlerinin işbirliği ve koordinasyonunun darbeyi yenmek için yaşamsal olduğu vurgulandı.

Kitlelerin eylemlerinin devamı çağrısında bulunan Sudan Komünist Partisi, bu eylemlerin partinin yerel örgütlenmesinin, işçi, gençlik ve kadın örgütlerinin kitleleri yönlendirmesinin bir sonucu olduğunu dile getirdi. Açıklamada “Sudan Komünist Partisi kitleleri ve onların örgütlerini halkın çoğunluğunun karşı karşıya olduğu mevcut zorlukların çözülmesini amaçlayan bir ekonomi politikasının gerçekleştirilmesi için ortak çabalarını iki katına çıkarmaya çağırır. Buna IMF ve Dünya Bankası’nın emirlerinin reddi de dahildir” denildi.

'El Beşir Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmeli'

Sudan Komünist Partisi ayrıca taleplerinin Hızlı Savunma Güçleri dahil tüm milislerin tasfiyesi, kota-bazlı Juba Anlaşması’nın yerine Darfur’da kapsamlı bir halk barışının kurulması, cinayetlerin sorumlularının cezalandırılması ve görevden alınan diktatörün Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim edilmesi olduğunu duyurdu.

Sudan halkının mücadelesine destek veren komünist ve işçi partilerine teşekkür eden Sudan Komünist Partisi “sessizliğini koruyan belirli komünist partileri” ise kınadı.

Açıklamada “Darbenin yenilmesi ve tamamen demokratik sivil yönetimin kurulması hedefine ulaşmak için Sudan Komünist Partisi, kitlesel eylemlerin protesto yürüyüşleri, protesto grevleri ve nöbetleri, yurtiçinde ve yurtdışında darbeyi kuşatma, genel siyasi grev ve sivil itaatsizlik başlatmak için geniş ve ısrarcı halk hareketinin seferber edilmesi gibi çeşitli biçimlerde artırılmasının önemine işaret eder” denildi.