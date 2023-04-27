Sudan'da ateşkes 72 saat daha uzatıldı

Sudan ordusu, mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatma kararı aldığını duyurdu.

Sudan ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanlığı, Suudi Arabistan ve ABD taraflarının, yabancıların tahliyesi için uygun koşulların oluşturulması ve Sudanlıların insani yönlerinin kolaylaştırılması için ateşkesin 72 saat daha uzatma kararı aldı" ifadesi kullanıldı.

Ateşkesin, mevcut ateşkesin biteceği gece yarısından itibaren geçerli olacağı bildirilen açıklamada, "Silahlı kuvvetler, isyancıların, geçen ateşkeslerde olduğu gibi güçlerimize ait askeri kurum ve yerleri bombalayarak, hayati tesisleri sabote ederek, can ve vatandaşların mülkü tehdit ederek bu kez ateşkesin gereklerine ihlal etmemelerini umuyoruz" denildi.

25 Nisan'da ABD’nin arabuluculuğu ile 72 saatlik ateşkes ilan edilmişti. Söz konusu ateşkes, bu gece yarısı itibarıyla sona erecekti. (AA)