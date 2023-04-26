Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 512'ye yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çatışmalarda 4 bin 193 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yalnızca Hartum eyaletinde bu sürede 169 kişinin öldüğü, 2 bin 403 kişinin yaralandığı, çatışmanın taraflarıyla hastane ve sağlık merkezlerinden uzak durmaları konusunda görüşme sağlandığı aktarıldı.

Bazı hastanelerin kapatıldıktan sonra hizmete geri döndüğü, ilaç tedariki ve hastalık kontrolü noktasında Dünya Sağlık Örgütü ve ülkede faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarla koordinasyon içerisinde olunduğu kaydedildi.

'Hastanelerin yüzde 72’si hizmet vermiyor'

Sudan Doktorlar Sendikası ise çatışma hattına yakın bölgelerdeki hastanelerin yüzde 72’sinin çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.

Sendikanın Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Başkent ve eyaletlerdeki 82 hastaneden 59'u hizmet dışı kaldı” denildi.

Sendika, 14 hastanenin bombalandığını, 19 hastanenin ise zorla boşaltıldığını bildirdi.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü. (AA)