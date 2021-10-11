Sudan limanındaki eylemlerin ardından buğday, elektrik ve akaryakıt kıtlığı

Sudan Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf, ülkenin doğusundaki ana liman Port Sudan'ın eylemciler tarafından kapatılmasının buğday ve akaryakıt tedariğinde kıtlığa yol açtığını, ülke genelinde azalan elektrik tedariğini de tehdit ettiğini söyledi.

Facebook hesabından açıklama yapan Yusuf, Sudan'da buğday tedariğini canlandırmak için hükümetin ülkenin kuzey bölgesindeki buğday stoklarını yeniden dağıtacağını belirtti.

Açıklamada, limanın kapatılmasından dizel tedariğinin de etkilendiği, ancak benzin tedariğinin istikrarlı şekilde devam ettiği kaydedildi.

Sudan Petrol Bakanı, yaklaşık 3 hafta önce protestocuların ülkenin Kızıldeniz'deki ana liman olan Port Sudan'daki iki önemli petrol boru hattını bloke ettiğini açıklamıştı.

Geçiş hükümetinin sivil kanadından kimi isimler Beja kabilesinin gerçekleştirdiği bu eylemlerden askeri kanadı sorumlu tutuyor.

Askeri liderler, sivil yetkililerin suçlamalarını reddederken, Beja kabilesinin liderleri, kabilenin ekonomik ve siyasi sorunlarına dikkat çekmek için gerçekleştirdiklerini söylüyor.

Öte yandan, ABD, İngiltere ve Norveç, cuma günü geçiş hükümeti ile protestocular arasında görüşmeler yapılması için girişimde bulundu.