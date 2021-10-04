Sudan Komünist Partisi: Eylemler devrim hedefimizin canlı olduğunu gösteriyor

Sudan Komünist Partisi, ülkede geçen hafta yapılan sokak eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, eylemlerin Sudan Komünist Partisi'nin devrim hedeflerinin canlı olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Eylül’de darbe girişiminin karşısında olan ve Müslüman Kardeşler'e direnen askeri unsurların övüldüğü açıklamada, mevcut askeri yönetimin eski yönetimin uzantısı olduğunu, 2020’de onlarla uzlaşan Özgürlük ve Değişim güçlerinin yanlış yola girdiklerinin doğrulandığı vurgulandı.

Açıklamada, eski Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'i deviren oturma eylemleri sırasında partinin Egemenlik Konseyi’nin eylem alanında seçilmesi önerisi yaptığı hatırlatıldı.

30 Eylül eyleminde halkın "Dünya Bankası’nın bizi yönetmesine izin vermeyeceğiz, sömürgeleşmeye izin vermeyeceğiz" sloganlarıyla sokağa çıktığına dikkat çeken Sudan Komünist Partisi, bunun mevcut iktidarın yoksulluk politikasına bir yanıt olduğunu söyledi.

Perşembe eylemlerinin yeni bir ittifak doğurabileceğini ifade eden açıklamada, tamamen sivil bir hükümet için muhalif güçlerle şeffaf bir diyalog kurulması çağrısı yapıldı.

Muhalefette yeni ittifak

Öte yandan, Sudan’da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden ayrılan bir grup, bir dizi başka muhalif siyasi partiyle ittifak oluşturduğunu duyurdu.

Açıklamada, ittifakın amacının Özgürlük ve Değişim Güçlerinin yaptığı hataları telafi ederek ülkedeki siyasi krizi sonlandırmak olduğu belirtildi.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, El-Beşir'in devrilmesinin ardından darbe güçlerinin ağırlıkta olduğu geçiş hükümetine destek vermişti.