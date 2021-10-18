Suç duyurusunda bulunan Erdoğan'ın avukatlarına CHP'den cevap

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik çağrıları üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının dava açması üzerine CHP'den ilk açıklama geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin tehdit olarak algılanmaması gerektiğini, kendisinin de bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle bunu tehdit olarak algılamadığını söyledi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuşan Parti Sözcü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik, "Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun. Sizler hâlâ bu pislikten kendinizi sıyırma şansına sahipsiniz" sözlerinin tehdit olmadığını ifade etti.

Öztrak şöyle konuştu:

“Sayın genel başkanımız da, ben de bürokrasiden geliyoruz. Anayasamızın 137. maddesinin ve kanunların çizdiği çerçevede milletimize 25 yıl boyunca hizmet ettik. Ne diyor 137. madde? ‘Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.’ Anayasanın hükmü bu. Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım. Tam tersine kanunsuz emirleri uygulamaya zorlanan bürokratlara bir destek olarak algıladım. Genel başkanımızın ifadelerini tehdit olarak algılayanlar olsa olsa ülkeyi kanun nizam tanımadan yönetmek isteyenlerdir.”

Ayrıca dolar ve avronun bilinçli bir şekilde yükseltildiği şeklindeki ifadelere ilişkin yorum yapan Öztrak, “Ben bugün bu ülkedeki yönetimin böyle bilinçli birtakım tercihler yaptığını hiç düşünmüyorum. Keşke yapılan bilinçli bir politika tercihi olsa" dedi.