Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sarhoş narasıyla 'Heyyt!' demiş, çok korktuk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı ve bürokratlara seslendiği videoya AKP'den tepkiler sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, “Heyyt!” demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK’nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ’ye mi sordurursun. Milletimiz senin “NE” olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu” ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, bürokratlara seslendiği videosunda, "Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun. Sizler hâlâ bu pislikten kendinizi sıyırma şansına sahipsiniz" demişti.