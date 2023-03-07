Şubadap Çocuk'un yeni albümü yayında

Çekirdeksiz Domates, Fasa Fiso, Özgürlük gibi şarkılarıyla çocukların kulaklarında ve dillerinde yer edinen Şubadap Çocuk, yeni albümünü yayınladığını duyurdu.

‘Birimiz Hepimiz - Hepimiz Birimiz’ isimli 5 şarkılık albüm, Şubadap Çocuk ekibinin çalışmalarına başladığı 2013 yılından bugüne yayınladığı 7. albüm oldu.

Albümü öncelikli olarak yalnızca kendi web siteleri subadapcocuk.org’dan ve ŞubadApp isimli mobil uygulamalarından yayınlayan ekip, şarkıların sonraki hafta, yani 12 Mart’ttan itibaren tüm dijital platformlardan da dinlenebileceğini ifade etti.

Bu yayınlama tercihine ve albüme dair ekibin açıklaması şöyle:

"Yakın zamanda büyük bir afet yaşadık. 6 Şubat Depremleri, tüm ülkeyi derinden etkiledi. Depremin yaralarını sarmak için belki devlet değil ama bütün halk seferber oldu, el ele verdi, birbirinin merhemi oldu ve böylece, bu albüme de ismini veren dayanışma cümlesini bir kez daha hatırladık: ¨Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz için¨

Bu afetin felakete dönüşmesinden en çok da çocuklar nasibini aldı. Biz bir taraftan deprem bölgesindeki çocuklar için neler yapacağımıza dair çalışırken, bir yandan da, birkaç hafta önce tamamladığımız bu albümü, çocuklarla bağımızı sürdürmek ve topluma moral olmak için yayınlamak istedik. Bu şarkılar umarız ki çocukların oyunlarına eşlik eder, mutluluk olur, dostluk olur, neşe olur; dahası güvenle yaşanabilecek bir dünyaya dair umut olur, filiz olur, feyz olur.

Bu albümdeki şarkıları da öncekilerde olduğu gibi, çocuklar ve yetişkinlerle birlikte üzerine uzun uzun düşünerek, fikirler alarak oluşturduk. Sonra davul, gitarlar, trompet, akordiyon, flüt, keman, klarnet, mandolin ve piyanonun sesleri Harmandalı Kültür Sanat Derneği’nde birlikte müzik çalıştığımız çocukların sesleriyle birlik oldu ve bu birliği anlatmak için bu albümün ismini de ‘Birimiz Hepimiz - Hepimiz Birimiz’ koyduk. Şarkılarımız şöyle:

Dünya’nın Doğum Günü, dünyayı paylaşan herkesin sesleriyle katıldığı bir doğum günü kutlamasını anlatıyor.

En İyisi Değil Bu Şarkı!, her yerde yarışmaya sürüklenen çocukların ‘en iyisi’ olmaya dair itirazını konu alıyor.

Okul Neresi?, Hababam Sınıfı’ndan Mahmut Hoca’nın ünlü cümlesinden de aldığı güçle, öğrendiğimiz ve öğrettiğimiz her yere ‘okul’ adını vermek istiyor.

Bir Şiir Yazdım, şiirleri kağıda, duvara ve buluta yazıp, herkesle buluşturuyor.

Çocuk Halayı, çalgıların birbiriyle dans ettiği, çocukların da dinlerken birlikte dans edebileceği bir şarkı olarak birlik olmayı övüyor.

Şarkıları önce kendi web sitemizde ve mobil uygulamamızda yayınlayacağız. 1 hafta sonra da şarkılar tüm dijital platformlarda olacak. Bu yayınlama tercihi neden yaptığımızı da kısaca anlatalım: Youtube, Spotify gibi dijital dinleme platformları, bütün müzik dinleme alışkanlığını kendine tabi kılıyor, hangi müziği nasıl dinleyeceğimizi belirler hale geliyor ve bunun üzerinden de, çok küçük bir bölümünü sanat üretenlere vererek büyük kârlar sağlıyor. Bu eşitsiz durum, bizler gibi eşit-özgür bir dünya için müzik üretenlerin müziğin dağıtımına dair ayrıca kafa yorması gerektiğini gösteriyor. Bu sebeple ŞubadApp uygulamasını oluşturduk. Uygulama, özgür yazılım kullanarak ve gönüllü-kolektif emekle üretildi. Bu uygulamanın, şarkılarımızın ücretsiz ve reklamsız dinlenebileceği bir araç işlevi görerek önemli bir adım olabileceğini düşünüyoruz. Mobil uygulamanın yüklenmesini teşvik etmek için de albümü önce kendi alanlarımızda (web sitesi ve mobil uygulama) yayınlamaya karar verdik. Umarız ki ŞubadApp mobil uygulaması vesilesiyle müziğin de özgürce dinlenilmesine dair atılacak adımlara öncülük etmiş, katkı sunmuş oluruz."