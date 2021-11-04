Su zammını iptal ettiren Samsunlu yurttaşlardan AKP’li belediyeye sözlü ihtar

Samsun 2. İdare Mahkemesi, 2019 Mayıs’ından bu yana SASKi üzerinden içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 oranında yaptığı zammı, her ay açıklanan TÜFE oranında faturalara yansıtan AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kararını oy birliğiyle iptal ederken bu kazanım üzerine ‘Su Zammı Geri Alınsın Platformu’ bileşenleri belediye önünde basın açıklaması yaptı.

Kitlesel katılımın olduğu ve yurttaşların destek verdiği basın açıklamasında platform adına konuşan Emekli-Sen Şube Başkanı Tacettin Aydın, seçimlerin ardından AKP iktidarının yerel yönetimlerde halkın en temel ihtiyaçlarına yönelik sürdürdüğü zam furyasının emekçiler ve emekliler için hayatı çekilmez hale getirdiğini, işsizliğin on milyona dayandığı ülkede kamu kaynaklarının yandaş ve ayrıcalıklı şirketlerin çıkarına sunulduğunu, tarikat, cemaat ve vakıfların devlet yönetiminde etkili hale getirilip her türlü hak arayışının terörle mücadele adı altında engellenirken halkın vatan, millet, din, iman masallarıyla uyutulduğuna dikkat çekti.

Samsun BŞB’nin de bu uygulamalardan geri kalmadığını belirten Aydın, su ve sayaç bedellerine yaptığı zammı aylık TÜFE’ye bağlayan belediye kararına karşı kurulan ‘Su Zammı Geri Çekilsin Platformu’nun verdiği mücadeleyi ve halktan toplanan 12 bin imzayı hatırlatarak zamların iptaline hükmeden yargı kararıyla bu mücadelenin halk lehine bir kazanıma dönüştüğünü ifade etti.

‘Halkla inatlaşma, mahkeme kararını derhal uygula’

Aydın, AKP’li Samsun BŞB Başkanı Demir’e hitaben şunları söyledi:

“Görüşmek bile istemediğiniz, kapıdan içeri almadığınız sizin tanımınız ile “üç beş kişi” olarak şimdi soruyoruz. 28 aydır Samsun halkından yersiz olarak tahsil ettiğiniz tutarları nasıl ödeyeceksiniz? Ne olacağını biz söyleyelim. Mahkeme kararıyla alınan zam kararı tümüyle iptal edildiğinden Haziran 2019/ Ekim 2021 sonunu kapsayan sürede tahsil edilen tutarlar derhal ve istinaf mahkemesi sonucu beklenmeden hesaplanarak hak sahiplerine ödenmelidir. Kasım ayından itibaren de meskenlerdeki su bedeli metreküp başına eski tarife olan 3,18 TL üzerinden tahakkuk ettirilmelidir. Bu yapılmadığı taktirde Tüketici Hakem Heyetine başvuru yolları dahil her türlü yasal hak arama yollarını deneyeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanını halkla inatlaşmaktan vaz geçmeye, mahkeme kararını derhal uygulamaya davet ediyoruz.”

Dava sahibi hukukçudan belediyeye ihtar

Su zammına karşı dava açan Av. Arzu Sabuncu ise yaptığı açıklamada kararın iptalinin bir hukuk zaferi olduğunu belirterek belediye istinafa gittiği için davanın şu anda Bölge Adliye Mahkemesinde olduğunu, ancak belediyenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kararı uygulamakla yükümlü olduğunu, bu sürecin 18 Kasım 2021 tarihinde dolacağını, SASKİ’nin zamların geriye dönük iadesinde ise mahsuplaşma yöntemine gideceği duyumlarından söz etti. Halkın SASKİ Genel Kurul kararı uygulamasını beklediğini belirten Sabuncu, “Davayı açan ve hukuki hakkı olan yurttaş olarak buradan ihtar ediyorum. Yargı kararını uygulamama şekillerinden biriyle fatura düzenlemesi yapıldığını tespit ettiğimiz anda mahkeme kararını uygulamamanın cezai ve hukuki tüm müeyyidelerinin uygulanması için hukuki taleplerimi ileri süreceğim” dedi.