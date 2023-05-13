Su ve haşere sorununu çözemeyen Hatay Valiliği TOGG reklamına başladı

Depremde en ağır hasarlı alan illerden Hatay'da barınmadan beslenmeye birçok sorun aylardır çözülmeyi beklerken Valilik TOGG tanıtımı için seferber oldu.

Seçimlere bir gün kala Hatay Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda valilik binası önündeki TOGG marka otomobil fotoğraflarına yer verildi.

Sosyal medyada tepkilere neden olan paylaşıma yapılan yorumlarda "Hatay'da hala su yok" , "Su ve konteyner getiremedin toplama TOGG mu getirdin Hatay'a?" , "Molozları TOGG'la mı çıkaracaksınız, zerre kadar insanlığınız kalmamış" ifadeleri kullandı.

Su ve haşere sorunu çözüm bekliyor

Depremin üstünden üç ay geçmesine rağmen Hatay'da temiz su tedariki hâlâ sağlanamadı. Sorunun çözümsüz bırakılması üzerine harekete geçen Türkiye Komünist Partisi (TKP), ürettirdiği arıtma cihazları ile depremzedelere her gün 120 bin litre içme suyu sağladı.

Havaların sıcaklıklarının yükselmesiyle depremzedelerin kaldığı çadırlarda başlayan haşere sorununa karşı da harekete geçen TKP, yüzlerce çadırda ilaçlama çalışması başlatmıştı.