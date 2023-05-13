Adıyaman Belediyesi yıkıntıların arasında TOGG'a reklam filmi çekti

Adıyaman Belediyesi TOGG'u tanıtmak için kent merkezine getirdi. Belediyenin resmi Twitter hesabından, "Yerli ve milli gururumuz TOGG Adıyamanımıza çok yakıştı" paylaşımı yapıldı.

Araç kent merkezindeki yollardan geçerken ekrana depremde yıkılına binaların enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasar almış binalardan görüntüler yansıdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.