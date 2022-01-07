Su kuyusuna düşen işçi yaşamını yitirdi

İzmir'in Buca ilçesinde Seyhan Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir işyerinde iddiaya göre, dalgıç pompasının elektrik bağlantısını tamir etmek için kuyuya inen işçi Abdulgani Aykut dengesini kaybetti.

70 yaşındaki işçinin 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kuyuya düşen işçi itfaiye ekiplerince dışarı çıkartıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdulgani Aykut, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdulgani Aykut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)